МВФ отметил прогресс в вопросе выдаче кредита Украине

Миссия Международного валютного фонда завершила свой визит на Украину и отметила «заметное продвижение» в обсуждении реформ, необходимых для получения финансовой помощи от МВФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление главы миссии.

«Дискуссии продолжатся в последующие недели», — говорится в сообщении.

В ходе своего визита стороны обсудили меры в финансовом и правовом секторах, позволяющие МВФ принять положительное решение об открытии новой кредитной программы для Украины.

В сентябре агентство Bloomberg писало, что Киев может согласиться на условия фонда по новому кредиту на сумму около $5 млрд. Новая программа финансовой помощи будет отличаться от заключенного в октябре 2018 года 14-месячного резервного соглашения и представит собой кредит по механизму расширенного финансирования.

Для получения помощи МФВ украинским властям придется предпринимать активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщало издание. Заключить соглашение по этой программе Киев надеется до конца года.