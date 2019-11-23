Вице-премьер отчитался Путину фразой «по молоку порядок наводим»

Вице-премьер Алексей Гордеев отчитался перед президентом

России Владимиром Путиным о мерах, принимаемых по контролю за молочным производством. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки, надо сказать, наводим, и эффективно», — ответил Гордеев на комментарий главы государства о переносе на середину следующего года маркировки молока.

По словам вице-премьера, были приняты решения о размещении натуральных товаров и продукции с применением растительного жира отдельно на полках магазина, чтобы покупатель мог видеть разницу.

Кроме того, Гордеев отметил, что с 1 ноября начала функционировать система «Меркурий», которая позволяет отслеживать весь путь товара «от фермы до прилавка».

«Всю цепочку «Меркурий» не видит», — возразил ему Путин. На что зампредседателя правительства заверил президента в эффективности системы, которая уже сейчас помогла выявить «целый ряд заводов-фантомов», работающих на «непонятном сырье».