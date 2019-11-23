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Савченко заявила об угрозе исчезновения Украины после земельной реформы

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в случае принятия закона о продаже сельскохозяйственной земли на Украине приведет к исчезновению государства. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.

«Если этот закон пройдет, то я вам скажу, что к 2023 году такой страны как Украина не будет на карте мира», — считает Савченко. По ее словам, законопроект лишит свободы украинцев. Депутат полагает важным ведение дискуссии по этому вопросу, потому как «будет поздно», когда последуют последствия от продажи земли.

На Украине в 2020 году запланировано начало земельной реформы, согласно которой иностранные граждане смогут покупать в стране земли сельхозназначения. Прежде, чем соответствующий закон будет принят, Киев намерен определить сниженную кредитную ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок. Это предпринимается для того, чтобы повысить конкурентоспособность граждан страны перед иностранцами.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине существует с 2001 года. Европейский суд по правам человека в мае 2018 признал этот запрет нарушающим конвенцию по правам человека.

Теги: Надежда Савченко, Верховная Рада, Украина
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