Секретарь генсовета «Единой России» Турчак сменил заместителей

У секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака появились два новых заместителя. Их избрали на заседании президиума генсовета партии, передает корреспондент РБК.

Заместителя Турчака Виктора Селиверстова, который отвечал за регионы и выборы, сменил вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Предполагается, что Селиверстов станет первым замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме вместо Виктора Пинского, рассказал РБК источник в партии. Пинский возглавил Дальневосточный межрегиональный координационный совет «Единой России».

Еще одним новым заместителем Турчака стал депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому перешли полномочия по взаимодействию с гражданским обществом другого заместителя Евгения Ревенко. Ревенко, как сообщали источники РБК и позже подтверждал он сам, должен был покинуть свой пост. Но Турчак на заседании президиума генсовета назвал его в числе своих заместителей. Теперь Ревенко будет курировать комиссию по этике, ответственным секретарем которой является, пояснил РБК еще один собеседник в партии.

Первый заместитель секретаря Ольга Баталина стала обычным заместителем. На нее возложена обязанность курировать общественные приемные партии.

23 ноября «Единая Россия» на 19-м партийном съезде провела ротацию в составе высшего и генерального советов. Партийные билеты в ходе заседания получили глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Брянской области Александр Богомаз. Президент России Владимир Путин, выступая перед собравшимися, призвал партийцев решать острые вопросы своими силами и «терзать» для этого чиновников.