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Телеведущий Ревенко уйдет с поста заместителя Турчака в «Единой России»
Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, курирующий гражданское общество, покинет свой пост. Его может сменить депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассказали источники РБК
Евгений Ревенко (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

В составе заместителей секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака произойдут изменения — замсекретаря генсовета, депутат Госдумы Евгений Ревенко покинет свой пост. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. В качестве основного кандидата на смену Ревенко обсуждается депутат Госдумы Александр Хинштейн, но окончательного решения пока нет, сказали оба собеседника РБК.

Утвердить изменения планируется на заседании президиума генсовета партии в рамках съезда «Единой России» 23 ноября. Бывший ведущий программы «Вести» и глава дирекции информационных программ «России 1» Евгений Ревенко курирует в «Единой России» гражданское общество и является ответственным секретарем партийной комиссии по этике. Ранее в качестве заместителя Турчака он был куратором идеологии, но в декабре прошлого года идеологическое направление передали депутату Госдумы от Ярославской области Александру Грибову, который стал новым заместителем секретаря генсовета. Сферой ответственности Ревенко стало гражданское общество.

После изменений Ревенко останется ответственным секретарем комиссии по этике, сказал один из источников РБК. На вопрос, известно ли ему о готовящемся решении, Ревенко заявил РБК, что с большим нетерпением ждет съезда партии. «На нем, как ожидается, будет принят целый ряд важных решений. В том числе и кадровых. Главное, чтобы все изменения привели к достижению важнейшей цели — удержанию лидерства. Надеюсь, что и предполагаемые перестроения будут этому способствовать. Выборы 2021 года совсем скоро. Мы идем одной командой. И уже слишком мало времени на исправление каких-либо ошибок», — отметил он.

Александру Хинштейну 45 лет. Известный своими расследованиями Хинштейн был журналистом «Московского комсомольца», депутатом Госдумы с 2003 по 2016 год. В октябре 2016 года стал советником главы Росгвардии Виктора Золотова. В единый день голосования в сентябре 2018 года победил на довыборах в Госдуму в 158-м одномандатном округе Самарской области и вновь стал депутатом, покинув пост в Росгвардии. Является членом президиума генсовета «Единой России».

Хинштейн не ответил на звонок и сообщение РБК.

У Турчака, помимо Ревенко и Грибова, еще три заместителя: первый заместитель Ольга Баталина, куратор регионального направления Виктор Селиверстов и ответственный за международную деятельность Андрей Климов.

Съезд «Единой России» 23 ноября будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и оценке результатов прошедшей региональной кампании, ранее сообщал Турчак. «Съезд будет исключительно электоральным, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», — говорил он.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Евгений Ревенко, Александр Хинштейн, Андрей Турчак, «Единая Россия», отставка
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