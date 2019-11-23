Самолет в Колумбии совершил экстренную посадку «на брюхо»

При экстренной посадке в колумбийской столице Боготе у пассажирского Boeing 737-400 венесуэльской авиакомпании Avior Airlines сломалась права стойка шасси. Об этом сообщает издание Torree El Dorado. Самолет выполнял рейс из венесуэльской Валенсии.

Издание отмечает, что об инциденте заявил пилот авиакомпании Avianca flight. После поломки, по его словам, началось возгорание.

Как отмечается в заявлении авиакомпании, опубликованном в Twitter, при экстренной посадке никто не пострадал. Все 80 пассажиров были эвакуированы. Причин случившегося компания не называет, отметив, что началось расследование инцидента.