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В Шарм-эль-Шейхе при посадке украинского самолета загорелось шасси

При посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-Эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси. Об этом сообщается на странице министерства гражданской авиации Египта в Facebook.

Отмечается, что причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

«Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы», — говорится в сообщении.

В результате эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте авиакомпании SkyUp, речь идет о чартерном рейсе PQ7153. Лайнер вылетел 9 ноября в 00:40 (01:40 мск) и приземлился в 04:34 (05:40).

6 ноября самолет Azur Air, вылетевший рейсом из Томска во Вьетнам, совершил аварийную посадку в китайском аэропорту Сиань после срабатывания датчика технической неисправности. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.

Теги: Шарм-эль-Шейх, Украина, самолет, шасси, возгорание
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