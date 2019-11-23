Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии

Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии

Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Авария произошла на 11 километре автодороги Моздок. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2106» и грузовой «КамАЗ». В результате погибли водитель и пассажиры легковушки. Как сообщили РЕН-ТВ в пресс-службе ГУ МЧС по республике, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По данным МЧС, сообщение об аварии поступило 23 ноября в 00:01 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее, 14 ноября, семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Авария произошла на 108-м км федеральной трассы Чита — Забайкальск. Микроавтобус Hyundai столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Shacman, после чего его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130.