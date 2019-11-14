Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Забайкалье

Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по региону, авария произошла на 108-м км федеральной трассы Чита — Забайкальск. Микроавтобус Hyundai столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. Все жертвы ДТП находились в автобусе. По данным минздрава, один из семи пострадавших скончался от полученных травм, когда его везли в больницу.

Накануне в Забайкальском крае произошло еще одно ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщает Управление МВД по региону, авария произошла 13 ноября около 23:00 по местному времени (17:00 мск) на трассе Агинск-Дульдурга, рядом с поселком Агинское. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате погибли водитель Honda и три пассажира. Еще три человека пострадали.