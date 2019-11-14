Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 13 ноя, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 13 ноя, 12:12
Чубайс назвал систему надзора в России проблемой для инноваций Общество, 04:57 Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Забайкалье Общество, 04:53 Россияне высмеяли новое название аэропорта Челябинска «Игорь» Общество, 04:31 ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России Финансы, 03:48 Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Общество, 02:56 Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком» Политика, 02:45 В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35 Общество, 02:30 В Самарской области произошел пожар в цехе по переработке нефтепродуктов Общество, 02:00 Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы» Политика, 01:43 Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на детей в Ставрополье Общество, 01:37 Путин предложил странам БРИКС присмотреться к цифровым технологиям России Политика, 01:00 Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле Политика, 00:47 Трамп оценил встречу с Эрдоганом в Белом доме Политика, 00:39 Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Политика, 00:36
Общество ,  
0 
Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Забайкалье

Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по региону, авария произошла на 108-м км федеральной трассы Чита — Забайкальск. Микроавтобус Hyundai столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. Все жертвы ДТП находились в автобусе. По данным минздрава, один из семи пострадавших скончался от полученных травм, когда его везли в больницу.

Накануне в Забайкальском крае произошло еще одно ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщает Управление МВД по региону, авария произошла 13 ноября около 23:00 по местному времени (17:00 мск) на трассе Агинск-Дульдурга, рядом с поселком Агинское. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате погибли водитель Honda и три пассажира. Еще три человека пострадали.

Теги: Забайкальский край, ДТП, погибшие
Материалы по теме
Две фуры загорелись после ДТП на трассе между Омском и Тюменью
Общество
Три человека пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter