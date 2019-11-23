В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

На Капитоновском месторождении в Оренбургской области произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС.

Пожару присвоен второй уровень сложности, его площадь уточняется. По данным ведомства, пострадавших и угроз населенным пунктам нет. Пожарные ликвидировали открытое горение в 8:40 по местному времени (6:40 мск).

Как отмечает министерство, превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду не зафиксировано.

Капитоновское нефтяное месторождение расположено в Новосергиевском районе Оренбургской области, оно было открыто в 1994 году. С 2011 года месторождение разрабатывает «Газпром нефть».