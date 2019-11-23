Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения полосы

Аэропорт Благовещенска закрылся на отправку и прием самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Амурской области.

В ведомстве отметили, что аэродромная служба выполняет комплекс работ по обеспечению безопасного приема самолетов.

По данным местного издания «Порт Амур», воздушная гавань будет закрыта ориентировочно до 13:00 (7:00 мск). До улучшения ситуации также приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение, ведется круглосуточный мониторинг обстановки на дорогах.

Как сообщает портал, ранее в центральных и южных районах Приамурья прошел дождь, в результате чего утром проезжая часть дорог обледенела. Ожидается, что сложная дорожная ситуация будет наблюдаться в течение суток.

В начале октября этого года самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Иркутск — Нерюнгри, приземлился в Якутске из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. На борту находились 67 пассажиров, позже лайнер продолжил полет.