Летевший в Нерюнгри самолет сел в Якутске из-за обледенения полосы

Самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Иркутск — Нерюнгри, приземлился в Якутске из-за плохих погодных условий в аэропорту прилета, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

По словам представителя аэровокзала Якутска, на борту находились 67 пассажиров. Самолет штатно приземлился в 9:45 по местному времени (3:45 мск), а в 14:07 (8:07 мск) борт смог продолжить полет в Нерюнгри.

В пресс-службе «ИрАэро» подтвердили, что самолет из-за непогоды был вынужден сесть в аэропорту Якутска. «Был уход на запасной аэродром в Якутске в связи с тем, что в Нерюнгри обледенела взлетно-посадочная полоса и коэффициент сцепления не позволял безопасно приземлиться», — уточнил представитель авиакомпании. Он добавил, что пассажирский лайнер уже вылетел в пункт назначения.

1 октября самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Нерюнгри, выполнил пять кругов на аэропортом назначения, где был снегопад. После этого из-за непогоды самолет отправился на посадку на запасной аэродром в Иркутске.