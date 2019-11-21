В Приморье произошел пожар в гаражных боксах

Пожар произошел в гаражных боксах в городе Дальнегорск Приморского края. Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м., никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании 21 ноября 5:36 (22:36 20 ноября мск. — ред). На место происшествия прибыли пожарные расчеты. В результате произошло возгорание кровли строения по всей площади. Пламенем были объяты и и четыре грузовых автомобиля, стоящих внутри здания.

Отмечается, что внутри горящих гаражей людей не было. Открытое горение ликвидировали в 8:48 (1:48 мск).