СМИ узнали о двойном гражданстве министра обороны Ирака

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари помимо иракского также имеет гражданство Швеции. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter.

Информацию о наличии двойного гражданства у иракского министра подтвердил каналу пресс-секретарь шведского Минобороны Тони Эрикссон. Он отметил, что в Швеции глава иракского оборонного ведомства зарегистрирован под другим именем в одном из пригородов Стокгольма. Как сообщает SVT со ссылкой на информацию Налогового управления Швеции, аш-Шамари в 2009 году подал документы на получение вида на жительство, а в 2015 году стал гражданином Швеции. Журналисты канала посетили район, в котором зарегистрирован иракский министр обороны. По их словам, жители узнали соседа на показанной им фотографии.

По данным телеканала, весной этого года в иракских СМИ появилась информация о двойном гражданстве аш-Шамари. Позже Baghdad Post сообщала, что партия главы иракского Минобороны опровергла сведения о наличии у него гражданства другой страны, кроме Ирака. Согласно иракской конституции, лицам, занимающие высокие государственные посты, запрещено иметь двойное гражданство.

В декабре 2018 года президент Ирака Бархам Салех из-за требований основного закона страны отказался от британского гражданства.