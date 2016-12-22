Президент Ирака отказался от гражданства Великобритании

Президент Ирака Бархам Салех отказался от британского гражданства из-за требований конституции страны. Об этом сообщается на сайте президента.

«Юридические процедуры для отказа от британского гражданства были завершены», — приводятся в сообщении слова представителя иракского лидера.

Отмечается, что конституция не позволяет иметь гражданство другой страны, если человек избирается президентом. Представитель Салеха добавил, что глава Ирака выразил «искреннюю благодарность и признательность» Великобритании за предоставление своего гражданства в период, когда он находился в оппозиции прежнему режиму в Ираке.

Парламент Ирака избрал Бархама Салеха президентом страны в начале октябре 2018 года. Как отмечает агентство Rudaw, в 1976 году Салех вступил в Патриотический союз Курдистана (ПСК). Несколько лет он провел в изгнании в Великобритании, чтобы избежать преследований режима Саддама Хусейна. После свержения Хусейна Салех вернулся в Курдистан. До избрания президентом он занимал должность премьер-министра Иракского Курдистана.