Дед Мороз сообщил о наиболее популярных подарках для детей на Новый год

Дед Мороз сообщил о наиболее популярных подарках для детей на Новый год

Дети, которые посылают письма Деду Морозу в Великий Устюг, чаще всего просят подарить им на Новый год электросамокат. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийского Деда Мороза.

При этом за 2018 год наиболее популярными подарками оказались гироскутеры и квадрокоптеры. По словам Деда Мороза, интерес всегда вызывают самые модные и новые предметы, предназначенные для детей и взрослых.

В число самых необычных подарков, которые дарил Дед Мороз, вошли хвост русалки, крылья бабочки, посещения цирка, балета и возможность поплавать вместе с дельфинами.

Ранее в пресс-службе Деда Мороза сообщили, что дети чаще всего просят, чтобы их родные были здоровы и счастливы. Наиболее популярными материальными подарками в пресс-службе назвали смартфоны, машинки и кукол.