В канцелярии Деда Мороза назвали самые популярные желания детей

В письмах Деду Морозу дети чаще всего просят, чтобы их родные были здоровы и счастливы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Деда Мороза.

Среди наиболее желанных материальных подарков — смартфоны, куклы и машинки.

По данным на начало ноября, в канцелярию Деда Мороза поступило уже 3,6 млн писем. В канцелярии Деда Мороза все детские письма делят на две категории — творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с историями о семье и добрых делах).

Представитель пресс-службы добавил, что они получают и необычные письма. Так, девятилетняя девочка попросила Деда Мороза решить проблему осушения рек.