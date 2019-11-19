Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Лотерея, офлайн и средний чек: почему покупатели любят ходить в магазины Партнерский материал, 13:03 Окупится через семь лет: почему сегодня выгодно инвестировать в склады Pro, 13:01 Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького» Политика, 13:00 Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка» Политика, 12:58 Самый недооцененный город Италии: чем заняться в Генуе Стиль, 12:50 В канцелярии Деда Мороза назвали самые популярные желания детей Общество, 12:44 Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации Общество, 12:41 Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ Общество, 12:37 В Пензе два человека погибли из-за упавшего в яму с кипятком автомобиля Общество, 12:36 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 12:34 В Госдуме сообщили о «лагерях» для подготовки протестов в России Политика, 12:26 ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс. Общество, 12:22 «Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах» Технологии и медиа, 12:13 Как низко упадет цена Bitcoin: криптовалюте важно удержаться выше $8000 Крипто, 12:09
Общество ,  
0 
В канцелярии Деда Мороза назвали самые популярные желания детей

В письмах Деду Морозу дети чаще всего просят, чтобы их родные были здоровы и счастливы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Деда Мороза.

Среди наиболее желанных материальных подарков — смартфоны, куклы и машинки.

По данным на начало ноября, в канцелярию Деда Мороза поступило уже 3,6 млн писем. В канцелярии Деда Мороза все детские письма делят на две категории — творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с историями о семье и добрых делах).

Представитель пресс-службы добавил, что они получают и необычные письма. Так, девятилетняя девочка попросила Деда Мороза решить проблему осушения рек.

Теги: Дед Мороз, дети, письма
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Власти анонсировали постройку нового дворца Деда Мороза за 300 млн руб.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от опасного Деда Мороза
Общество
Лавров подарил Керри Деда Мороза с елки в особняке МИДа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter