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ЦБ предупредил о возможности перебоев в работе своего сайта

Банк России предупредил о возможных краткосрочных перебоях в работе своего сайта, связанных с техническими работами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как следует из текста сообщения, пользователи могут сталкиваться с краткосрочными перебоями в функционировании сайта Центробанка с 10:00 до 17:00 23 и 24 ноября.

22 ноября этого года произошел сбой в работе сервиса «Парковки Москвы». Водителям для оплаты парковки предлагалось использовать СМС-сообщения, паркомат или сайт. ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» объяснил проблемы сбоем в «Яндекс. Карты». Позже специалисты «Яндекса» восстановили работу сервиса.

Теги: ЦБ, перебои, сайт
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