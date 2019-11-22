В работе сервиса «Парковки Москвы» произошел сбой

Специалисты «Яндекса» восстановили работу сервиса «Парковки Москвы» после сбоя системы. Об этом сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Яндекс» советует переустановить приложение в случае, если неполадки сохраняются. При этом отмечается, что все данные и средства на парковочном счете останутся в системе.

Накануне пользователи пожаловались на проблемы с работой сервиса, возникающие при запуске приложения «Парковки Москвы». ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» объяснил это сбоем в «Яндекс.Карты». Для оплаты парковки водителям предлагалось использовать СМС-сообщения, паркомат или сайт.