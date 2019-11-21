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Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила севернее ливийского города Тархуна беспилотный летательный аппарат ВВС Италии американского производства. Эту информацию подтвердили в генштабе итальянской армии, сообщает издание Adress Lybia.

Как заявили в генштабе, речь идет об итальянском самолете Predator RQ-1, который был во время выполнения миссии в поддержку операции Mare Sicuro, («Спокойное море»; осуществляется итальянскими властями с марта 2015 года в Средиземном море в целях контроля над миграционными потоками. — РБК).

«Ведутся дальнейшие расследования для выяснения причин случившегося», —сообщили итальянские военные.

Изначально предполагалось, что дрон был турецким. Позже в социальных сетях стали распространяться фотографии, на которых видны обломки итальянского беспилотника.

4 августа ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удар по транспортно-грузовому самолету Ил-76, совершившему посадку 6 августа в аэропорту Мисраты в Ливии. отмечалось, что уничтоженный Ил-76 перевозил оружие для сторонников правительственных сил, и это стало предупреждением иностранным государствам, снабжающим противников армии Хафтара оружием.

В конце июля силы правительства национального единства (ПНЕ) по авиабазе Эль-Джуфра уничтожили военно-транспортный самолет Ил-76, а также склад боеприпасов, подконтрольный силам Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Теги: Ливия, сбитый беспилотник
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