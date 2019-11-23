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В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

Глава Анапы Юрий Поляков ввел режим повышенной готовности из-за возгорания плавней. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования города-курорта.

По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, 22 ноября загорелся камыш в плавневой зоне в районе хутора Чембурка. Как следует из сообщения администрации Анапы, изначально пожар возник на расстоянии 300-400 м от ближайшего населенного пункта, его площадь составляла 600 кв.м. Позже угрозу населенному пункту ликвидировали, в 21:00 (совпадает с мск) пожарные локализовали возгорание на площади 1500 кв.м. На месте пожара организовали оперативный штаб.

21 ноября этого года в поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом. На тушение вылетел вертолет, люди покинули здание до того, как на место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Теги: Анапа, пожар
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