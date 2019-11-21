На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По его данным, загорелся двухэтажный деревянный дом на территории садового некоммерческого товарищества «Дары природы». В здании горят перекрытия и кровля на площади 280 кв. м.

«Люди покинули горящее здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в главке. Там уточнили, что данных о пострадавших не поступало.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК заявили, что площадь возгорания возросла до 1000 кв. м. Вертолет к этому времени совершил шесть сбросов воды, о пострадавших сведений не поступало, уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе в Новой Москве загорелось трехэтажное здание в поселке Кокошкино. Оттуда эвакуировались 40 человек. Площадь пожара составила 90 кв. м.