В Берлине из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 3 тыс. человек

В Берлине из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 3 тыс. человек

В Берлине из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны были эвакуированы около 3 тыс. человек, сообщает радиостанция RBB со ссылкой на полицию.

По ее данным, снаряд был обезврежен в 01:45 по местному времени (02:45 мск). Для жителей, которым пришлось покинуть свои дома, в центре города развернули координационный центр. Там же разместили постояльцев дома престарелых, расположенного на оцепленной территории в радиусе 300 м от места обнаружения бомбы.

Снаряд весом 100 кг с неповрежденным детонатором был найден днем 14 июня недалеко от Александерплац во время строительных работ. После этого спасатели эвакуировали ближайшие станции метро, а также Берлинскую телебашню.

За последние два года в городе нашли 12 снарядов весом более 50 фунтов (около 22 кг). В Берлине может находиться еще около 4600 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщало в апреле МВД.