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Диетолог сообщила о грозящих сальмонеллезом продуктах

Сальмонелла часто содержится в мясе и в рыбе, особенно если продукты на протяжении долгого времени хранились в холодильнике. Об этом сообщила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, замороженное или непроверенное мясо является благоприятной средой для появления бактерий сальмонеллы. В связи с этим диетолог рекомендовала тщательно осматривать мясо и продукты из него, а также обращать внимание на запах товара при покупке.

Помимо этого, Соломатина отметила, что кишечная палочка зачастую встречается в молочных продуктах. В частности, особую опасность представляет фермерское молоко, не прошедшее процедуру пастеризации. Специалист порекомендовала приобретать молочную продукцию только в проверенных местах и проверять срок годности товара.

Диетолог также отметила опасность морских продуктов, в частности речных сортов рыбы. Кроме того, по ее словам, источником сальмонеллы могут стать фрукты и овощи, вследствие чего их нужно тщательно мыть перед едой.

Соломатина отметила, что для того, чтобы предотвратить отравление, необходимо строго придерживаться норм хранения продуктов, а также отказаться от покупки просроченной пищи.

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Ранее диетолог сообщил, что наиболее вредным в потреблении сладостей является переедание, призвав ограничивать потребление всех пищевых продуктов в соответствии с нормами.

Теги: продукты, сальмонеллез
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