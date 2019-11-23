Диетолог сообщила о грозящих сальмонеллезом продуктах

Сальмонелла часто содержится в мясе и в рыбе, особенно если продукты на протяжении долгого времени хранились в холодильнике. Об этом сообщила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, замороженное или непроверенное мясо является благоприятной средой для появления бактерий сальмонеллы. В связи с этим диетолог рекомендовала тщательно осматривать мясо и продукты из него, а также обращать внимание на запах товара при покупке.

Помимо этого, Соломатина отметила, что кишечная палочка зачастую встречается в молочных продуктах. В частности, особую опасность представляет фермерское молоко, не прошедшее процедуру пастеризации. Специалист порекомендовала приобретать молочную продукцию только в проверенных местах и проверять срок годности товара.

Диетолог также отметила опасность морских продуктов, в частности речных сортов рыбы. Кроме того, по ее словам, источником сальмонеллы могут стать фрукты и овощи, вследствие чего их нужно тщательно мыть перед едой.

Соломатина отметила, что для того, чтобы предотвратить отравление, необходимо строго придерживаться норм хранения продуктов, а также отказаться от покупки просроченной пищи.