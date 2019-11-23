Представитель США назвал условие оказания помощи в восстановлении Сирии

Вашингтон не станет оказывать содействие восстановлению подконтрольных Дамаску сирийских территорий до тех пор, пока в стране не будет «заслуживающего доверия и необратимого» политического процесса. Об этом сообщил в Совете безопасности ООН специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, трансляция велась на YouTube-канале организации.

По словам спецпреда США, любые усилия по оказанию помощи Сирии являются «преждевременными». Джеффри отметил важность сохранения дипломатического и экономического давления на сирийские власти для продвижения целей по урегулированию ситуации в стране. Он также выразил мнение, что позиция Вашингтона совпадает с позицией многих партнеров США в Европе.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, призвал к конкретным шагам по содействию постконфликтному восстановлению Сирии.

Ранее в Пентагоне назвали политику президента США Дональда Трампа полезной для террористов. В отчете разведывательного управления американского Минобороны отмечается, что уход американских войск с северо-востока Сирии и отказ от поддержки курдских союзников сыграли на руку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».