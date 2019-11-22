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Глава МИД Швеции заявила о страхе россиян перед поездками в страну

Туристы из России боятся посещать Швецию, поскольку российские СМИ создают негативный образ страны. Об этом в интервью Aftonbladet заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она объяснила, что образ нестабильности в Швеции создают многочисленные сообщения российских СМИ о перестрелках в Швеции и разборках банд. «Случалось, что приглашенные представители гражданского общества России не приезжали к нам на встречи, они боялись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — рассказала Линде.

Беспорядки в среде шведских преступников, считает Линде, используются в пропагандистских целях, что негативно сказывается на контактах между Россией и Швецией. Поэтому Стокгольм, уверена она, должен работать над тем, чтобы поставить заслон на пути дезинформации. «Мы должны показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые в самом деле случаются», — заявила министр.

В этом августе в городе Мальме во время стрельбы погибла женщина, шедшая по улице с маленьким ребенком. В июне 2018 года в Мальме произошла стрельба, в которой пострадали пять человек. В июле 2018 года три человека пострадали в перестрелке в еще одном южном городе, Эребру.

Теги: Швеция, туризм
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