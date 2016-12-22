В Швеции при стрельбе пострадали три человека
Общество, 02:16
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В Швеции при стрельбе пострадали три человека
В городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба, сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление представителя полиции. В результате пострадали три человека.
Представитель правоохранительных органов сообщил, что речь идет о перестрелке, в которую были ввовлечены несколько человек. «Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой», — сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.
Полиция уже назвала произошедшее покушением на убийство. Место, где произошла перестрелка, оцеплено. В районе происшествия продолжаются следственные действия.
В шведском городе Мальме 18 июня произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Преступник стрелял из автоматического оружия. Всего он произвел порядка 20 выстрелов.