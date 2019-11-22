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«Яндекс» подал в суд на решение ФАС по нарушениям в рекламе

Компания «Яндекс» подала в Арбитражный суд Москвы иск к столичному управлению Федеральной Антимонопольной службы (ФАС), следует из картотеки арбитражных дел.

Как отмечается в материалах карточки, заседание по делу состоится 12 декабря этого года. В качестве третьих лиц указывается группа компаний «ПИК», а также ООО «АРВМ». Другая информация в материалах не указана.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

В сентябре текущего года антимонопольная служба признала «Яндекс» и девелопера ПИК нарушителями закона о рекламе. Они не выполнили предписание, согласно которому должны были вместе с рекламным сообщением указывать информацию о месте и способах получения проектной декларации.

В ответ «Яндекс» отметил, что в рекламном сообщении была гиперссылка, которая вела на сайт девелоперской компании, где была опубликована проектная декларация. Там пользователь мог получить всю нужную информацию. Однако ФАС сочла, что этот аргумент «Яндекса» не освобождает компанию от отвественности.

Теги: ​«Яндекс», ФАС
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