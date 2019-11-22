На кольцевой дороге вокруг Петербурга столкнулись десять машин

На кольцевой дороге вокруг Петербурга столкнулись десять машин

В результате столкновения десяти автомобилей на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали два человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

В результате аварии получили травмы средней степени тяжести 11-летняя девочка и женщина, находившиеся в автомобиле Audi. По факту произошедшего проводится проверка.

Как пишет «Фонтанка», на месте аварии образовалась многокилометровая пробка.

15 ноября на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, однако движение на участке дороги оказалось затруднено.