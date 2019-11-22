Берлускони госпитализировали после падения

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в клинику после того, как упал в Загребе во время конгресса Европейской народной партии, сообщает La Repubblica.

Как пишет газета Gazzetta del Sud, травму 83-летний политик получил, поскользнувшись в толпе сторонников, желающих сделать с ним селфи. Об этом также пишет Il Messaggero. По окончании мероприятия Берлускони вернулся в Милан, где был доставлен в больницу. Врачи обследовали политика и диагностировали у него внутримышечную гематому. Подозрение на перелом кости ноги не подтвердилось.

В конце апреля бывший итальянский премьер-министр и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони также был госпитализирован в миланскую больницу. Причиной этому послужили проблемы с почками, писала La Repubblica.

В июне 2016 года сообщалось о плановой операции у политика по замене сердечного клапана. Из клиники Берлускони выписали через три недели.