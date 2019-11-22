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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидаются осадки, сообщил РБК и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ближайшие осадки будут в четверг. Также будет происходить повышение температуры до нуля, поэтому осадки могут выпадать и в виде дождя, и в виде снега, и в виде мокрого снега», — уточнил он.

На европейской части России установился мощный антициклон, этим объясняются низкие температуры. «В ближайшую ночь в Москве будет минус 6—11 градусов, по области — до минус 14 градусов», — отметил Вильфанд.

Общество
Минувшая ночь стала самой холодной для 22 ноября за десять лет

Представитель Гидрометцентра отметил, что говорить об установлении устойчивого снежного покрова в Москве пока рано: «За последнюю четверть века в связи с потеплением климата эта дата сместилась почти на 10 дней. Если раньше это происходило в конце второй декады ноября, то сейчас — 28–30 ноября».

Ранее стало известно, что ночь на 22 ноября стала самой холодной в Москве для этой даты за 10 лет. По данным синоптиков, в семь утра в столице было минус 10,2 градуса. С 2009 по 2018 год рекордно низким для 22 ноября был показатель 2014 года, тогда было минус 7,7 градуса.

Теги: Погода, Гидрометцентр, Москва, новости РБК
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