Минобороны доработает концепцию развития российской армии

В ходе заседания Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным обсуждалась концепция развития вооруженных сил России, сообщил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает корреспондент РБК.

По его словам, на совещании проект документа «был поддержан». «Вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан», — сообщил Патрушев.

По его словам, изменения будут представлены президенту до 30 марта.

Совещание Совбеза прошло 22 ноября. В ходе заседания Путин потребовал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Сейчас, по его словам, этот показатель равен 68%.