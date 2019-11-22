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Минобороны доработает концепцию развития российской армии

В ходе заседания Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным обсуждалась концепция развития вооруженных сил России, сообщил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает корреспондент РБК.

По его словам, на совещании проект документа «был поддержан». «Вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Министерством обороны совместно с другими ведомствами доработан», — сообщил Патрушев.

По его словам, изменения будут представлены президенту до 30 марта.

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Совещание Совбеза прошло 22 ноября. В ходе заседания Путин потребовал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. Сейчас, по его словам, этот показатель равен 68%.

Президент также сообщил, что в следующем году начнется подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года. По его словам, основной задачей этой программы должно стать «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники», а также расширение лазерных и гиперзвуковых систем и линейки военных беспилотников — разведывательных и ударных.

Теги: Николай Патрушев, Вооруженные силы России, концепция, президент России
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