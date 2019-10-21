В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

В одном из отделений полиции Санкт-Петербурга умерла женщина, задержанная по подозрению в совершении преступления, сообщил РБК начальник Управления информации и общественных связей городского ГУ МВД Вячеслав Степченко.

«Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, самостоятельно оказали необходимую помощь в рамках закона о полиции [когда женщине стало плохо], но, к сожалению, [она] скоропостижно скончалась», — заявил он.

По данным «Фонтанки», речь идет о 32-летней жительнице Новгорода. Ее задержали по подозрению в карманной краже. Наряд полиции вызвал потерпевший, проживавший в гостинице на улице Рубинштейна.

К шести часам утра ей стало плохо в камере, ее пытались реанимировать, в том числе с помощью искусственного дыхания, но она скончалась до прибытия врачей, сообщили изданию в главке полиции. Умершая ранее была осуждена «за наркотики, а также за аналогичную кражу», заявил собеседник «Фонтанки».