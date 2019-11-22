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СК начал проверку после наезда подростков в Подмосковье на инспектора ГАИ

В подмосковной Электростали двое подростков на автомобиле наехали на сотрудника ГИБДД, СК организовал проверку после происшествия. Об этом сообщается на сайте регионального главного следственного управления СКР.

По предварительным данным, двое подростков в возрасте 16 и 17 лет наехали на полицейского, когда уходили от погони от сотрудников Госавтоинспекции. Они управляли автомобилем ВАЗ-2105 («Жигули»).

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Подозреваемого в наезде на полицейского в Москве задержали

Пострадавший полицейский пытался их остановить, однако подростки не реагировали на его требования. Инцидент произошел 19 ноября. Водителя и пассажира задержали. Судебно-медицинская экспертиза оценит степень тяжести вреда здоровью правоохранителя.

Накануне в подмосковном главке МВД сообщали, что подростки выехали на полосу встречного движения и тротуар, а после наезда на полицейского провезли его на капоте машины несколько метров.

Ведомство установило, что машина принадлежит отцу одного из несовершеннолетних. Подросток взял ее без разрешения. На нарушителей составили административные протоколы.

В конце сентября в Санкт-Петербурге мужчина наехал на полицейского, когда тот попросил предъявить водительские права. По данным следствия, уроженец Таджикистана припарковался в неположенном месте, а сотрудник правоохранительных органов потребовал от него переставить машину и показать документы. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Теги: Подмосковье, ГИБДД, подростки
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