СК начал проверку после наезда подростков в Подмосковье на инспектора ГАИ

СК начал проверку после наезда подростков в Подмосковье на инспектора ГАИ

В подмосковной Электростали двое подростков на автомобиле наехали на сотрудника ГИБДД, СК организовал проверку после происшествия. Об этом сообщается на сайте регионального главного следственного управления СКР.

По предварительным данным, двое подростков в возрасте 16 и 17 лет наехали на полицейского, когда уходили от погони от сотрудников Госавтоинспекции. Они управляли автомобилем ВАЗ-2105 («Жигули»).

Пострадавший полицейский пытался их остановить, однако подростки не реагировали на его требования. Инцидент произошел 19 ноября. Водителя и пассажира задержали. Судебно-медицинская экспертиза оценит степень тяжести вреда здоровью правоохранителя.

Накануне в подмосковном главке МВД сообщали, что подростки выехали на полосу встречного движения и тротуар, а после наезда на полицейского провезли его на капоте машины несколько метров.