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СК завел дело после наезда на полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, наехавшего на автомобиле на полицейского при его попытке проверить документы, по факту происшествия заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении городского главка СК.

Инцидент произошел 20 сентября на 2-й Советской улице. Около одного из домов 31-летний уроженец Таджикистана припарковал свой Opel Astra в зоне действия знака, запрещающего остановку автомобилей, тем самым нарушив Правила дорожного движения. В ответ на требования полицейского перепарковаться и предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль мужчина нецензурной бранью оскорбил правоохранителя, после чего сел за руль и наехал на него. В результате тот повредил ноги. Следствие открыло уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

10 сентября в Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы у водителя автомобиля ГАЗ и двух пассажиров. После проверки стало известно, что пассажиры — граждане стран ближнего зарубежья, у которых нет разрешения находиться на территории России. В связи с этим инспектор ДПС потребовал от них выйти из машины и отправиться в отдел полиции. Нарушители оказали сопротивление и нанесли полицейскому телесные повреждения, сообщили в МВД. На месте удалось задержать двух человек, их доставили в отделение полиции. Третий нарушитель скрылся.

Теги: Петербург, Следственный комитет, полицейский
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