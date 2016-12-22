СМИ сообщили о смерти выпавшего из главного здания МГУ аспиранта

Аспирант МГУ погиб, выпав из окна главного здания высшего учебного заведения. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РБК направил запрос в пресс-службу МГУ.

Старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

Отмечается, что молодой человек 1991 года рождения погиб в результате несчастного случая. По словам охранника, аспирант сидел на подоконнике у открытого окна, но не удержался и сорвался вниз.

В апреле 2018 года студентка из Казахстана выпала с четвертого этажа учебного корпуса Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Один из студентов сообщал РБК, что девушку вытолкнули из окна. Пострадавшая умерла в больнице от полученных ран.