Полиция открыла дело после хищения 30 млн руб. возле аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге завели уголовное дело после нападения на мужчину возле отеля «Анджело» в местном аэропорту Кольцово, сообщил РБК глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Представители МВД в настоящее время анализируют изъятые с места ЧП съемки камер видеонаблюдения, проводят экспертизу обнаруженных гильз, выясняют личность хозяина сожженной машины, на которой скрылись злоумышленники», — сообщил он.

Раннее Горелых рассказал местному изданию Znak.com, что около аэропорта Кольцово неизвестные напали с травматическим оружием на 22-летнего молодого человека, украли у него 30 млн руб., после чего скрылись с места преступления на автомобиле. Позднее машину нашли сожженной в лесу. Госпитализация раненому мужчине, перевозившему средства, не потребовалась.

По словам Горелых, скорее всего, кто-то из знакомых владельца похищенных средств узнал о предстоящей перевозке большой суммы денег и сообщил злоумышленникам. «Сыщики угрозыска выяснили, что украденные деньги, по предварительным данным, принадлежали предпринимателю, работающему в сфере торговли одежды», — добавил он.