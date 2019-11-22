Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти

Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти

Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О стрельбе правоохранителям сообщил 37-летний житель деревни Старая (Колтушское сельское поселение). Инцидент произошел поздно вечером 21 ноября в Школьном переулке.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и задержали 39-летнего машиниста. «Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. У него изъят предмет, похожий на охолощенное оружие», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на машиниста составили административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.