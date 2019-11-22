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ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

Банк России отозвал лицензию у общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест» («РНКО «Вест»), сообщается на сайте регулятора. Деятельность компании, которая занимала 443-е место в банковской системе России, приостановлена.

ЦБ установил, что «РНКО «Вест» проводила сомнительные валютно-обменные операции, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, а также нарушала законы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.

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В компанию назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. РНКО «Вест» не является участником системы страхования вкладов, указывает ЦБ.

Ранее сегодня Банк России также отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка.

Теги: лицензия, Банк России
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