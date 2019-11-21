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Общество ,  
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Чиновницу Петрозаводска уволят после поста о не доносящих мусор «мразях»
Поводом для увольнения начальницы управления культуры Петрозаводска Анны Лесонен стал ее пост в Facebook, в котором она раскритиковала жителей города за то, что они выносят мусор мимо помойки
Анна Левашова (Фото: Анна Левашова / Facebook)

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят после публикации в своем Facebook поста, унижающего честь и достоинство жителей города. Об этом РБК сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Петрозаводска.

Сейчас Лесонен находится в отпуске, после окончания которого ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Причиной такого решения стал пост в социальных сетях. В этом посте содержится оскорбительное высказывание в адрес жителей Петрозаводска, унижающее их честь и достоинство, на наш взгляд. Подобное поведение недопустимо для муниципального служащего и не может быть оправдано никакими причинами», — сказала представитель администрации.

Как пишет Karelia News, накануне, 20 ноября, чиновница опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала, что ей пришлось, «надев перчатки» и «вооружившись найденной под ногами палкой», самостоятельно убирать мусор, который жители Петрозаводска, которых она называет «мразями», «не донесли до помойки».

«Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную мое сознание. Потому что это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецкорзины уронили», это мрази мусор до помойки не донесли. Пакеты с мириадами водочных бутылок, окурками», — написала Лесонен (цитата по порталу Karelia news). «Карел Inform» также опубликовало скриншот записи начальницы управления культуры, уточнив, что сейчас пост Лесонен в Facebook удален.

В августе 2018 года издание «Руна» писало, что ранее она возглавляла службу радиовещания ГТРК «Карелия».

Авторы: Кристина Астафурова, Любовь Порываева
Теги: Петрозаводск, новости РБК
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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