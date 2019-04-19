В ВОЗ выступили против использования антибиотиков для профилактики

Антибиотики нельзя принимать для профилактики, рассказал «РИА Новости» директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер.

«Это ужасно плохая идея. В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Потому что там грязь, и ничего нет. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики», — сказал он.

Он добавил, что продавать антибиотики необходимо только по рецепту. При этом, по его словам, врач выберет подходящий для данной ситуации препарат, который не обязательно будет самым дорогим. ​Шпренгер предупредил о том, что самостоятельно комбинировать различные антибиотики нельзя, следует обратиться ко врачу.

Руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг заметил, что прием малых доз антибиотиков в течение длительного времени уничтожит «нормальные бактерии». «К примеру, было зарегистрировано, что те дети, которые получают антибиотики, когда это не является необходимым, могут затем страдать от ожирения. Потому что антибиотики меняли флору их кишечника», — заметил он.