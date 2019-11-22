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Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

Кредитные организации рассматривают возможность снижения ставок по кредитам, оформленным с помощью биометрии. Об этом сообщают «Известия».

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке. При этом организации еще не готовы озвучить, на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях.

Льготы позволят увеличить количество клиентов, которые используют биометрию. В ВТБ «Известиям» сообщили, что использование способа удаленной идентификации может сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что в свою очередь будет выгодно как для банка, так и для клиента.

Программа лояльности может охватывать не только оформление банковских услуг. Льготы также могут ввести для тех, кто будет использовать систему биоэквайринга — возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии, сообщили изданию в «Ростелекоме». В компании уточнили, что на данный момент в Единой биометрической системе зарегистрировано 80 тыс. слепков.

По предположениям руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ставки по кредиту в рамках программы лояльности при использовании биометрии могут снизиться на 0,5-1%, передают «Известия». Он также добавил, что некоторые клиенты опасаются сдавать биометрию на фоне новостей об утечке персональных данных, а другие предполагают, что с помощью их слепков лица за ними будут следить.

В октябре в Альфа-банке сообщили, что планируют распознавать клиентов с помощью биометрии на входе в отделения. Как рассказал РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский, сейчас идет работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. По его словам, новая система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) позволит узнать, кто именно и за какой услугой пришел в банк сразу после того, как клиент войдет в отделение. Полученная информация отобразится на планшете или в компьютере сотрудника, который будет видеть профиль клиента и подходящие для него услуги. Подтверждать операции можно будет при помощи биометрии, не предъявляя документы.

Теги: биометрия, ставки по кредитам
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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