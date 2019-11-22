Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

Кредитные организации рассматривают возможность снижения ставок по кредитам, оформленным с помощью биометрии. Об этом сообщают «Известия».

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке. При этом организации еще не готовы озвучить, на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях.

Льготы позволят увеличить количество клиентов, которые используют биометрию. В ВТБ «Известиям» сообщили, что использование способа удаленной идентификации может сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что в свою очередь будет выгодно как для банка, так и для клиента.

Программа лояльности может охватывать не только оформление банковских услуг. Льготы также могут ввести для тех, кто будет использовать систему биоэквайринга — возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью биометрии, сообщили изданию в «Ростелекоме». В компании уточнили, что на данный момент в Единой биометрической системе зарегистрировано 80 тыс. слепков.

По предположениям руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ставки по кредиту в рамках программы лояльности при использовании биометрии могут снизиться на 0,5-1%, передают «Известия». Он также добавил, что некоторые клиенты опасаются сдавать биометрию на фоне новостей об утечке персональных данных, а другие предполагают, что с помощью их слепков лица за ними будут следить.