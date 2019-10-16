Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

В отличие от Тинькофф Банка Альфа-банк не хочет отказываться от отделений. Он рассчитывает их переоборудовать: с помощью биометрии и геолокации консультанты получат доступ к профилю клиента еще до того, как начнут с ним общаться

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Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения, а его сотрудники смогут заранее понять, какую услугу можно им предложить, рассказал РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.

«Сейчас в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой», — сказал Верхошинский.

О том, как крупнейший частный банк хочет переформатировать свои отделения, читайте в материале «РБК Pro»

Полученная информация отобразится на планшете или в компьютере сотрудника, который будет видеть профиль клиента и подходящие для него услуги. Подтверждать операции можно будет при помощи биометрии, не предъявляя документы.

Новую концепцию банк будет тестировать до середины следующего года, затем успешные идеи постепенно будут развертывать на всю сеть: к концу 2021 года должны переформатировать до 20% отделений, а до 2022–2024 года — 100%. Стоимость переоснащения отделений под новую концепцию будет соответствовать текущим затратам банка на ремонт, говорит Верхошинский. Расходы банка на ремонт и содержание за 2018 год составили 1,4 млрд руб., за 2017-й — 1,3 млрд руб., следует из его отчетности.



Самое дорогостоящее в этом процессе — технологии, объясняет Верхошинский: например, на один только фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, Альфа-банк тратит несколько миллионов долларов США в год.