Неисправность самолетов военно-транспортной авиации России упала до 10%

Исправный самолетный парк военно-транспортной авиации России увеличился до 90%, что стало лучшим показателем за всю новейшую историю. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» заявил командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Он уточнил, что такого показателя удалось достичь к началу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». «В ходе подготовки к учению особое внимание уделялось техническому состоянию авиационной техники», — уточнил Бенедиктов. «К моменту начала СКШУ «Центр-2019» исправность превысила 90%», — добавил он, уточнив, что подобный показатель был достигнут впервые за новейшую историю военно-транспортной авиации.

Он добавил, что большая заслуга в этом инженерно-технического состава командования военно-транспортной авиации. Кроме того, отметил он, на показатели повлияло и обновление парка. В частности, парк пополнился самолетами Ил-76МД-90А, уточнил военачальник.