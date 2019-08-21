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Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
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Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.

Стресс — это особое состояние человека, возникающее как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Стресс связан с развитием таких болезней как бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, гипертония и язвенная болезнь, поясняет Минздрав.

Для того, чтобы успешно преодолевать повседневный стресс, рекомендуется высыпаться, чередовать периоды интенсивной работы и отдыха, а также ежедневно отводить немного времени для релаксации. Повысить уровень сопротивления стрессу помогут занятия аутотренингом, йогой и регулярный отдых — «желательно на природе», уточняют специалисты ведомства.

Для того, чтобы преодолеть сильное эмоциональное напряжение, эксперты министерства советую прибегать к физической нагрузке, а вот курения и спиртных напитков они рекомендуют избегать.

Разработали эксперты ведомства и рекомендации по питанию. В частности, Минздрав советует относится к периодам приема пищи как ко времени отдыха и не есть на ходу. Для повышения настроения пригодятся орехи, имбирь, шоколад и бананы.

Ранее министерство здравоохранения предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки — перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте. Целью таких мероприятий является снятие стресса, снижение утомляемости и профилактика производственного травматизма, говорится в программе «Укрепление здоровья работающих», разработанной экспертами ведомства.

Теги: Минздрав, стресс
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