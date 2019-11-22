Группа ВТБ полностью выкупила пенсионный фонд «Магнит»

Ритейлер «Магнит» избавился от остававшихся у него 20-процентной доли в одноименном негосударственном пенсионном фонде (НПФ), следует из раскрытия компании 21 ноября.

По данным «КоммерсантЪ», ссылающегося на представителя ВТБ, покупателем акций НПФ выступил «ВТБ пенсионный фонд». Ему уже принадлежит 80% НПФ «Магнит» — покупка доли прошла в начале 2019 года, продавцов выступала компания «Объединенный капитал» Сергея Галицкого. Стоимость сделки составила 380 млн руб.

По словам представителя ВТБ, покупка 20% акций у «Магнита» стала вторым этапом изначально запланированной сделки. Группа намерена интегрировать НПФ «Магнит» и «ВТБ пенсионный фонд» в течение года.

В феврале 2018 года основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций своей компании. Сумма сделки составила 138 млрд руб. После этого группа ВТБ стала крупнейшим акционером ритейлера.

Спустя три месяца ВТБ продал 12% своей доли в «Магните» инвестиционной компании «Марафон Групп». Сумма сделки не раскрывалась.