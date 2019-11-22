Представитель Египта сменит россиянина на посту главы офиса ООН в Вене

Представитель Египта сменит россиянина на посту главы офиса ООН в Вене

Представитель Египта Гада Фатхи Вали заменит российского дипломата Юрия Федотова на посту генерального директора отделения ООН в Вене. Об этом сообщается на сайте генсека ООН.

Вали также будет выполнять обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности.

В сообщении сказано, что Вали с 2014 занимает пост министра социальной солидарности и более 30 лет работает в сфере социальной защиты.

Федотов занимал должность исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности и должность гендиректора отделения ООН в Вене с июля 2010 года. «Генеральный секретарь признателен за его преданную службу Организации», — сказано в сообщении генсека.

В мае этого года россиянку Татьяну Валовую назначили главой отделения ООН в Женеве. На своем посту она сменила представителя Дании Михаэля Миллера.