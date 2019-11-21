Два пилота погибли в результате аварии на авиабазе США

Два пилота погибли в результате аварии на авиабазе США

Два пилота Военно-воздушных сил США погибли в результате аварии на авиабазе Вэнс (Vance Air Force base) в Оклахоме. Об этом сообщает пресс-служба базы.

Инцидент c участием двух военных самолетов T-38 Talon произошел 21 ноября в 9:10 по местному времени (18:10 мск). Сообщается, что пилоты выполняли учебный полет. Сейчас по факту произошедшего ведется расследование. По данным издания Oklahoman, на борту самолетов находились по два человека.

В октябре вблизи города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Пилот успел катапультироваться. В результате никто не пострадал. Крушение произошло накануне начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте. По данным CBC, организаторы отменили шоу после инцидента.