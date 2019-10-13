В США разбился тренировочный самолет Королевских ВВС Канады

В США недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Об этом сообщается в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел в 13:30. Пилот успел катапультироваться. Как уточняют канадские ВВС, крушение случилось незадолго до начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте. Самолет упал в безлюдной местности, никто не пострадал, при эвакуации пилот также не получил травмы.

Королевские ВВС Канады отмечают, что о причинах крушения говорить пока рано. Как передает CBC, после инцидента организаторы отменили летное шоу в Атланте.