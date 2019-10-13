Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Минпромторг заявил о возможных поставках самолетов и вертолетов в ОАЭ Общество, 00:13 Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше Политика, 13 окт, 23:31 В США разбился тренировочный самолет Королевских ВВС Канады Общество, 13 окт, 23:25 Сборную поздравили с выходом на Евро-2020 надписью на Останкинской башне Спорт, 13 окт, 22:54 Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака Общество, 13 окт, 22:38 Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией Политика, 13 окт, 22:33 Черчесов назвал задачу сборной России на Евро-2020 Спорт, 13 окт, 22:31 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 13 окт, 22:30 В Тунисе опубликовали данные экзитполов на выборах президента Политика, 13 окт, 22:07 Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к России Политика, 13 окт, 22:04 Дмитрий Медведев поздравил сборную России с выходом на Евро-2020 Спорт, 13 окт, 21:58 Пропавшая в Балашихе девятилетняя девочка нашлась живой Общество, 13 окт, 21:44 Посольство уточнило данные о погибших в авиакатастрофе в Африке россиянах Общество, 13 окт, 21:35 В Киеве на улице застрелили человека Общество, 13 окт, 21:26
Общество ,  
0 
В США разбился тренировочный самолет Королевских ВВС Канады

В США недалеко от города Брукс (штат Джорджия) потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Об этом сообщается в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел в 13:30. Пилот успел катапультироваться. Как уточняют канадские ВВС, крушение случилось незадолго до начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте. Самолет упал в безлюдной местности, никто не пострадал, при эвакуации пилот также не получил травмы.

Королевские ВВС Канады отмечают, что о причинах крушения говорить пока рано. Как передает CBC, после инцидента организаторы отменили летное шоу в Атланте.

Общество
Во Франции разбился истребитель F-16

В сентябре недалеко от города Лорьян на западе Франции разбился истребитель ВВС Бельгии F-16. Оба пилота смогли катапультироваться и получили лишь легкие травмы. По данным местных властей, истребитель участвовал в учениях, а на его борту не было оружия.

Теги: США, крушение самолета, ВВС
Материалы по теме
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
Общество
Во Франции разбился истребитель F-16
Общество
Две боевые машины разбились на учениях «Центр-2019» при десантировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter