Актер Князев отпросился у Путина с церемонии награждения в Кремле

Актер театра имени Евгения Вахтангова Евгений Князев во время вручения награды в Кремле попросил у президента Владимира Путина разрешения уйти с мероприятия, чтобы успеть на спектакль. Об этом говорится в стенограмме с церемонии вручения государственных наград, опубликованной на сайте Кремля.

Путин наградил народного артиста России, ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Артист поблагодарил президента за высокую награду и сказал, что в своей работе видит «служение Отечеству». И чтобы «продолжить служить», Князев попросил удалиться с церемонии, чтобы попасть на постановку, которая начнется через пятнадцать минут. «Тем более что Герой России Василий Лановой меня ждёт на спектакле», — добавил актер.

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства. Среди отмеченных медалями и орденами в зале присутствовали Александра Пахмутова, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершивших успешную посадку самолета А321 после отказа двух двигателей.